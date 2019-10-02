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BAKAN AKAR: TERÖR BELASINI ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDE ÇIKARMAYA KARARLIYIZ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok. Üsttekiler bunu anladı, alttakiler de bunu anlayacaklar. Terör belasını inşallah ülkemizin gündeminde çıkarmaya kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yıllı açılış törenine katıldı. Milli Savunma Üniversitesi'nin Maslak'ta bulunan rektörlük binasında gerçekleştirilen törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.
Bakan Akar, törende yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, gece, gündüz, yaz, kış, dağ, bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu terör örgütleri, teröristler aldıkları çeşitli iç ve dış desteklerden dolayı, akademik çalışmalar dahil, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Psikoloji, politika başta olmak üzere birçok konuda gerçekten geniş bilgiye sahipleri, uygulamaları aynen uyguluyorlar. Bunlardan biri de sürekli isim değiştiriliyor. , PYD diyor, KCK diyor, YPG diyor, SDF diyor. Bu özellikle yabancı basında ciddi problem oluyor, 'siz PKK diyorsunuz ama bunlar PKK değil YPG' diyorlar. Bunları çok iyi anlamanız, çok iyi bilmeniz lazım. Bunlara karşı yapılacakların, önlemlerin çok iyi hazırlıklarla ifade edilmesi lazım. Bunların birbirinden farkı yok. Biz muhataplarımıza asker, sivil, politikacı kim olursa olsun yurtiçinde yurtdışında yaptığımız temaslarda 'bizim aklımızla oynamayın, aklımıza hakaret etmeyin' diyoruz. Siz a-b-c örgütleri beraber olabilirsiniz. Bunu anlarız, yanlış ama anlarız. Ama siz eğer 'YPG, PKK değil derseniz' bu aklımıza hakarettir. Bunu kullandırmayız kabul etmeyiz diyoruz. Bu konuda bilgiyle bilinçle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi.

"TERÖR BELASINI İNŞALLAH ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDE ÇIKARMAYA KARARLIYIZ"
Bakan Akar, şöyle devam etti:
"Bu azim ve kararlılık şimdi de Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları icra ediyoruz. Teröristlerin inlerine girip buraları başlarına yıktık ve yıkmaya devam ediyoruz. Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok. Üsttekiler bunu anladı, alttakiler de bunu anlayacaklar. Terör belasını inşallah ülkemizin gündeminde çıkarmaya kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda Fırat'ın doğusunda da 30-40 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış, güvenli, barış bölgesi koridoru kurulmasını zaruri görüyoruz."

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