Bakan Akar: Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir. Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Bakan Akar, 2019 yılı bakanlık bütçesinin 46 milyar 462 milyon 303 bin TL olarak hazırlandığını belirterek, "Bütçemizin 18 milyar 289 milyon 780 bin TL tutarını ve yüzde 39,4 oranındaki bölümünü modernizasyon projeleri dahil olmak üzere mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. Türkiye'nin savunma harcamaları 2017'de yüzde 1,52 iken 2019'da bu oranın yüzde 1,58 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir" diye konuştu.

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar, "Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı, şu an 723 bin 91. Bunlardan 572 bin 873'ünün işlemleri tamamlandı" dedi.

Terör örgütleriyle her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Terör örgütleri dinamik dönüşüm içinde yeni imkanlar elde etmekte risk ve tehditler öngörülemezlik hale gelmektedir. Ülkemizin güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri almayı sürdürmekteyiz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir, terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir. DEAŞ'la mücadele etmediği şeklinde ithamlar vardır objektif bakıldığında. TSK'dan başka DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan başka hiçbir ülke yoktur. Türk ve Amerikan askeri birlikleri ilk etapta Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç arasında sınır hattı boyunca bugüne kadar 67 devriye faaliyeti icra edilmiştir. PKK-PYD-YPG'nin Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir. Operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir."