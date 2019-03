Bakan Akar: Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibariyle tarihin akışına ve her şeyden önemlisi Türk milletinin geleceğine damga vuran çok önemli bir başarı olduğunu belirten Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Asil milletimizin iki asırdır devam eden makûs talihini değiştiren bu zafer, azmin ve imanın sembolüdür. Atatürk’ün emriyle ölüme tereddütsüz koşan kahramanların yazdığı bu destan, tarihe altın harflerle yazılmış; milletimize, geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Milletimiz; bin yıldır yaşadığı bu coğrafyada var olmanın bedelini, Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’ten başlayıp bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiği Büyük Taarruz’a kadar şehitlerinin ve gazilerinin kanıyla ödemiştir. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda' dizesinde de ifade edildiği gibi kutsal vatan topraklarının her sathı, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmıştır. Bunun yanı sıra asil milletimizin birçok evladı da sadece vatan topraklarında değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış, huzur ve istikrarı sağlarken şehadet mertebesine ulaşmıştır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışını benimseyen asil Türk milleti ve TSK’nın kahraman mensupları, yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarına yaraşır şekilde millî ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Bugün terörle mücadele harekâtında, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direnişte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda sergilenen fedakârlık ve kahramanlıklar, bu ruh yüceliğinin en açık göstergesidir."

'TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Mesajında şehitleri yad eden Bakan Akar, şunları kaydetti: "Sizler; en kıymetli varlığınız olan hayatlarınızı, gözünüzü kırpmadan millî, manevi ve mesleki değerlerimiz uğruna feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz. Bugün, cennet vatanımızda milletçe başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı önce Allah’a, sonra sizlere borçluyuz. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla gösterdiğiniz cesaret, kahramanlık ve fedakârlıklar asla unutulmayacaktır. Vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembolü olan sizler; millî bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, siz şehitlerimizden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Gözünüz arkada kalmasın. Kanınız yerde bırakılmadı, bırakılmayacak; sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Vatan size minnettardır. Ebedî istirahatgâhınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun."

