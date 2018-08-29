Bakan Akar: TSK en son terörist yok edilinceye kadar mücadelesine devam edecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir" dedi.

Bakan Akar yayınladığı mesajında, Büyük Zafer’in 96’ncı yıl dönümünü ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü hep birlikte kutlamanın onuru ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

'TÜRK ORDUSUNUN VATANINI VE MİLLETİNİ KORUMA AZMİ, BUGÜN DE AYNI AZİM VE KARARLILIK İLE DEVAM ETMEKTEDİR'

Mesajında, "Asil Türk milletinin Ebedî Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919’da Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesi, en zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen büyük bir kahramanlık destanı yazılarak 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanmıştır" diyen Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi: "30 Ağustos, esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm!' parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Kahraman Türk ordusu, 26 Ağustos sabahı 'bizim' olanı, düşmanın elinden almak için Kocatepe’den Afyon ovasına coşkun bir sel gibi akıp düşman birliklerini bozguna uğratmış ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zafere ulaşmıştır. Bu zaferle birlikte asil Türk milleti; işgalcilere karşı vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya göstererek esaret altında yaşayan mazlum milletler için umut kaynağı olmuştur. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi’nde kazandığı zaferle Anadolu’yu vatan yapan asil Türk milleti, yine bir 26 Ağustos’ta başlattığı ve 30 Ağustos 1922’de kazandığı bu zaferle Anadolu’nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiş ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecini başlatmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir âbidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur." şeklinde özetlediği bu zafer, binlerce yıllık Türk kültürü içerisinde şekillenen ordu-millet anlayışının da en önemli tezahürlerinden biridir. 2227 yıllık köklü bir gelenekten gelen ve asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun, Çanakkale’de ve Dumlupınar’da gösterdiği vatanını ve milletini koruma azmi, bugün de aynı azim ve kararlılık ile devam etmektedir."