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Bakan Akar: TSK'nın sözleşmeli personel kadrosunda yüzde 30 boşluk var

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş- er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş- er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK bünyesinde bulunan sözleşmeli personel sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Akar, 9 Şubat 2019 tarihi itibarıyla TSK bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş, 19 bin 887 erbaş-er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personelin bulunduğunu belirtti. Bakan Akar, sözleşmeli uzman erbaş, erbaş-er kontenjanının 126 bin 494 olduğunu, buna göre yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu kaydetti.

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