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Bakan Akar: Türkiye, Kıbrıs'ta barış ve güvenin teminatı olmaya devam edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Herkes bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs'ta uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam edecektir.

Bakan Akar: Türkiye, Kıbrıs'ta barış ve güvenin teminatı olmaya devam edecek

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Herkes bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs'ta uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda, 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni' düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile çok sayıda Kıbrıs gazisi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, Kıbrıs Harekatı'nın, kendileri için savaş değil barış mücadelesi olduğunu vurguladı. Harekatta, özgürlük arayışı ve zulme karşı başkaldırı hikayesi olduğunu belirten Akar, "Aziz şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimiz bu hikayenin gerçek kahramanlarısınız. Devletimiz geçmişten bugüne mazlum coğrafyaların umudu, barış ve adaletin savunucusu olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğütlediği, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın barış ve adaleti tesis etmek için mücadelesini verdiği hakikat işte bu. Uluslararası aldığımız meşruiyet ve vicdani hissiyat ile barışı tesis etmekten vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Dün Kıbrıs'ta mücadele eden devletimiz bugün Suriye'de, Myanmar'da, Filistin'de mazlumların yardımına koşmaktan geri durmadı, durmayacak'' diye konuştu.
'ADADA BARIŞ VE HUZUR ORTAMI VAR'
Şehitlik ve gazilik mertebesinin, Türk milletinin bağrından çıkan Türk ordusunun en büyük motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Akar, "Şanlı tarihimizde Mehmetçik ve Mehmetçiğimizin 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturu ile yazdığı kahramanlık destanları bizler için daima gurur kaynağı olmuştur. Bu destanların biri de Kıbrıs'ta şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz tarafından yazılmıştır. Asil Türk milletinin bu konuda bize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne desteği, güveni ve dolayısıyla adada Türklerin, kardeşlerimizin uğradığı zulmü ortadan kaldırmış, akan kan ve gözyaşını durdurmuştur Mehmetçik. O günden bugüne kadar kim ne derse desin, adada bir barış bir huzur ortamı ve ateşkes ortamı vardır. Herkes bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs'ta uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam edecektir; bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
OKTAY: KAHRAMAN MÜCAHİTLERİMİZİN BİZLERDE YERİ ÇOK FARKLI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise gazi ve şehitlerin kalplerde müstesna yere sahip olduklarını söyledi. Tarih boyunca bu toprakların vatan için gözlerini kırpmadan cepheye koşan, şehadete yürüyen, gazilik mertebesine erişenlerin üstün cesaretleri ve büyük fedakarlıkları sayesinde kendilerine emanet edildiğini kaydeden Oktay, şöyle konuştu:
"Ülkemizin her karış toprağını kanlarıyla sulayan hak ve bağımsızlık için zulmün karşısında korkusuzca duran şehit ve gazilerimiz bu toprakları bizlere vatan kılan ilahi berata mühürlerini vurmuştur. Maziden atiye uzanan mücadele zincirinin her bir halkasındaki gazilerimiz, şehitlerimiz kalbimizde müstesna bir yere sahip. 1974'te Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin adadaki mevcudiyetine kast edenleri akamete uğratan kahraman mücahitlerimizin ise bizlerde yeri çok çok farklıdır. Sizler Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'nin ezeli gönül birlikteliğinin canlı tanıkları kıymetli taşıyıcılarısınız. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi huzuru, güvenliği ve esenliği için gözünüzü kırpmadan cepheye koşup gazilik mertebesine eriştiniz."

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Bakan Akar: Türkiye, Kıbrıs'ta barış ve güvenin teminatı olmaya devam edecekBakan Akar: Türkiye, Kıbrıs'ta barış ve güvenin teminatı olmaya devam edecek

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