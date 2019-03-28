Bakan Akar: Türkiye, Kıbrıs'ta barış ve güvenin teminatı olmaya devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Herkes bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs'ta uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenin teminatı olmaya, hak ve menfaatlerimizi korumaya tereddütsüz devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda, 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni' düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile çok sayıda Kıbrıs gazisi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, Kıbrıs Harekatı'nın, kendileri için savaş değil barış mücadelesi olduğunu vurguladı. Harekatta, özgürlük arayışı ve zulme karşı başkaldırı hikayesi olduğunu belirten Akar, "Aziz şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimiz bu hikayenin gerçek kahramanlarısınız. Devletimiz geçmişten bugüne mazlum coğrafyaların umudu, barış ve adaletin savunucusu olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğütlediği, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın barış ve adaleti tesis etmek için mücadelesini verdiği hakikat işte bu. Uluslararası aldığımız meşruiyet ve vicdani hissiyat ile barışı tesis etmekten vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Dün Kıbrıs'ta mücadele eden devletimiz bugün Suriye'de, Myanmar'da, Filistin'de mazlumların yardımına koşmaktan geri durmadı, durmayacak'' diye konuştu.