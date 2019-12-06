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Bakan Akar: Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımızla hem de kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasında durmaktayız" dedi.
Bakan Akar, Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen, Pakistan'a ihraç edilen 4 MİLGEM Korvet Gemi Projesi'nin, 'Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmesi' imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin sınırlarında terör koridorunun önüne geçildiğini bildirdi. Türkiye'nin yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi bir ülke olarak önceliklerinin müttefiklerle birlikte hareket ederek, terör tehdidini ortadan kaldırmak yönünde olduğunu belirten Akar, "Bu amaçla uzun görüşmeler gerçekleştirdik, ortak birtakım çalışmalar yaptık. Ancak birçok konuda anlaşma sağlanmasına rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamadı ve maalesef Türkiye olarak terörle mücadelede yalnız bırakıldık" dedi.
'TÜRKİYE NATO İÇİNDE EN BÜYÜK İKİNCİ SİLAHLI KUVVETLERE SAHİP'
Bakan Akar, İngiltere'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Son günlerde NATO'nun varlığı ve Türkiye'nin üyeliğine dair temeli olmayan birtakım görüşler ortaya atılıyor. Kimi çevreler, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabasında. Tabii ki bu iddialar, mantık dışı ve konuya ilişkin gerçeklerin saptırılmasından başka bir şey değil. Türkiye, bir üye ülkenin yapabileceği en anlamlı, etkin biçimde NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürüyor. İttifakın en eski üyelerinden biri olan Türkiye, NATO içinde en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahip olup Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 1,9'unu NATO'ya, savunmaya ayırarak ittifaka en fazla katkı sunan ülkelerden biri olma özelliğini sürdürmektedir."
'ASLA UNUTULMAMALIDIR'
Türkiye'nin NATO görevlerinde ve harekatlarında yer aldığını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:
"Bu anlamda Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımızla hem de kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasında durmaktayız. Soğuk Savaş döneminde onlarca yıl ittifakın cephe hattında yer alan Türkiye, şimdi de sınırlarımızdaki terör örgütleri ile Avrupa arasında son duvar konumundadır. Bu, asla unutulmamalıdır."

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