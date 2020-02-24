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  4. Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Andriy Zagorodnyuk arasında kritik görüşme

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Andriy Zagorodnyuk arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 23:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Andriy Zagorodnyuk arasında kritik görüşme

Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile yaptığı görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Hulusi Akar Ukrayna Andriy Zagorodnyuk

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