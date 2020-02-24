Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı Andriy Zagorodnyuk arasında kritik görüşme

Mili Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Bakan Akar, mevkida\u015f\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede savunma ve g\u00fcvenlik i\u015f birli\u011fi konular\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bu \u00e7i\u00e7e\u011fi koparan yand\u0131! Cezas\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yorKarar verildi! 10 ki\u015fi tutukland\u0131Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?