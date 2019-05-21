HABER

Bakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, gelecek nesillerin güvenliği için bir mücadele içindeyiz.

Bakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyiz

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, gelecek nesillerin güvenliği için bir mücadele içindeyiz. Bu konudaki risk, tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.
Bakan Hulusi Akar, emekli ve muvazzaf uzman erbaşlarla bakanlıkta düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakan Akar, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda emekli ve muvazzaf uzman erbaşların taleplerini dinledi. Bakan Akar, ilk defa gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantıda uzman erbaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
'OMUZ OMUZA BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ'
Bakan Akar, toplantının uzman erbaşların taleplerinin gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Akar, "Generali, subayı, astsubayı, uzman erbaşı hepimiz omuz omuza bir mücadele içindeyiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, gelecek nesillerin güvenliği için bir mücadele içindeyiz. Bu konudaki risk, tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için dağ-bayır, gece-gündüz, yağmur-çamur, yaz-kış, kara-hava-deniz demeden hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar da çok şükür verilen görevleri başarıyla yerine getirmek hepimize kısmet oldu" dedi.
Milletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük güven duyduğuna dikkat çeken Bakan Akar, "Bundan aldığımız ilhamla bize verilen görevleri yapmak gayreti içindeyiz, çalışıyoruz. Burada uzman erbaş ve erlerimizin, sözleşmeli er ve erbaşlarımız ayrım yapmaksızın elini taşın altına koyuyor, büyük bir azim ve kararlılıkla en son teröristi de etkisiz hale getirebilmek için mücadele veriyor" diye konuştu. Bakan Akar, uzman askerlerin yaptıkları başarılı işlerin hem büyük fedakârlık hem de birer kahramanlık örneği olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir aile olduğunu söyledi.
TALEPLERİ DİNLEDİ
Konuşmasının ardından emekli ve muvazzaf erbaşların taleplerini tek tek dinleyen Bakan Akar, sorunların çözümü için talimatlar verdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, bugüne kadar uzman erbaşların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ve bununla ilgili devam eden çalışmalar da gündeme geldi. Uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak yasal düzenlemelerin de ele alındığı toplantıda, uzman erbaşların rütbe işaretlerinde yapılması tasarlanan değişiklikler de konuşuldu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyizBakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyiz

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Endonezya’da Widodo yeniden başkanEndonezya’da Widodo yeniden başkan
CHP'de kayyum şoku! O ilde...CHP'de kayyum şoku! O ilde...

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mehmet Ali Şahin'den Samsun yorumu: Keşke HDP’nin genel başkanı da olsaydı...

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Ahmet Hakan ve Ekrem İmamoğlu arasında Tevfik Göksu tartışması

Canlı yayında tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.