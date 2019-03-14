HABER

Bakan Akar uzman erbaşlar için yapılan misafirhanede incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da uzman erbaşlar için yapımı süren orduevinde incelemelerde bulundu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile birlikte Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyeleri ve muvazzaf subaylarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da uzman erbaşlar için yapımı süren orduevinde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile birlikte Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyeleri ve muvazzaf subaylarla bir araya geldi. TESUD üyeleriyle buluşması sonrası Bakan Akar, beraberindekilerle birlikte Ankara Kızılay’daki astsubay misafirhanesini ziyaret etti. Uzman erbaşlar için yapımı süren orduevindeki çalışmalara ilişkin bilgi de alan Bakan Akar, astsubay misafirhanesinde ise emekli astsubaylarla sohbet etti.

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (2)Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (2)
BTP Ankara Büyükşehir Adayı Mustafa Pak: Atatürk’ün Ankara’sını inşa edeceğizBTP Ankara Büyükşehir Adayı Mustafa Pak: Atatürk’ün Ankara’sını inşa edeceğiz

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.