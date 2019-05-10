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Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 00:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında her iki bakanlıktan ilgili personelin katılımı ile bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında her iki bakanlıktan ilgili personelin katılımı ile bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve her iki kurumun Bakan Yardımcılarının da katıldığı kaydedildi.

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı

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