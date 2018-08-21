Bakan Akar ve komuta kademesinden Aktütün'e bayram ziyareti

Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına geçti. 1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Akar’a bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından Bakan Akar ve komutanlar askerlerle karavanadan yemek yedi.

Bakan Akar ve beraberindekileri Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve diğer yetkililer karşıladı.

AKTÜTÜN HUDUT TABURU (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla geceyi sınırın sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu’nda geçirdi. Kurban Bayramı namazını da burada Mehmetçik ile kılan Akar, "Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz." dedi.

Yemeğin ardından Mehmetçik'e hitap eden Akar, "Önümüzdeki günlerde terörü mutlaka sona erdireceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir arkadaşımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Terör saldırılarının hesabı soruluyor, sorulmaya da devam edecek." diye konuştu.

Görevlerini tamamlamalarının ardından askerleri güzel bir hayat beklediğini belirten Akar, onlardan buna hazır olmalarını istedi.

Bakan Akar, Mehmetçik'e sigara içmemeleri tavsiyesinde de bulunarak, şunları ifade etti:

"Tüm milletimizin, bütün Silahlı Kuvvetlerimizin kalbi sizinle beraber. Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor. Başarılarınızla hepimiz gurur duyuyoruz. Bugüne kadar gerçekten büyük fedakarlıklar yaptınız, büyük kahramanlıklar gösterdiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil Türk milletine önemli anlar yaşattınız. Ülkemizin, hudutlarımızın güvenliği, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için bu hudutta, karakollarda, üs bölgelerinde verilen görevi en iyi şekilde yaptınız bundan sonra yapacağınıza inanıyoruz."