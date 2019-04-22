Bakan Akar ve komutanlar 23 Nisan dolayısıyla şehit çocuklarını ağırladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit çocuklarını ağırladı. Buluşmada keyifli anların yanı sıra hüzünlü dakikalar da yaşandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlikte şehit çocuklarıyla buluştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen buluşmada terörle mücadele harekatları sırasında şehit olan güvenlik güçleri ile FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi sırasında şehit olanların çocuklarından oluşan 30 çocuk yer aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar ve komutanlar, onlarla tek tek sohbet etti. Bu sırada bazı çocuklar toplantı masasının üzerine çıkarak Bakan Akar ve komutanlarla konuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Bakan Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir." diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletinin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Bakan Akar, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında." dedi.