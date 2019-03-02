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Bakan Akar ve Komutanlar Ağrı’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına iniş yapan Bakan Akar ve beraberindeki komutanları Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 3.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına iniş yapan Bakan Akar ve beraberindeki komutanları Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı. İlk ziyaretini Ağrı Valiliğine gerçekleştiren Bakan Akar ve komutanlar, Vali Elban’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki Deran Neva ve Batuhan isimli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, çocuklarla kısa süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.
Akar, çocukların üşümemesi için hemen bina içine alınmasını istedi.
Bakan Hulusi Akar’a Ağrı ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor.
Bakan Akar ve beraberindeki komutanların askeri noktalarda inceleme yapmaları bekleniyor.

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