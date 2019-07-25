Bakan Akar ve komutanlar, Fırat'ın doğusuna olası harekatı konuştu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda, ABD heyeti ile yapılan görüşmeler değerlendirilirken, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat da görüşüldü.

Bakanlık, Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i pazartesi günü kabul ettiği, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı, bu kapsamda iki ülkenin askeri heyetlerinin Güvenli Bölge ile ilgili bazı toplantılar gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

GÖRÜŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamaya göre; Bakan Akar'ın, TSK'nın komuta kademesi ile bir araya geldiği toplantıda hem bu görüşmeler değerlendirildi hem de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekat masaya yatırıldı. Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse ABD'li senatörlerle görüşmelerinde F-35 konusundaki olumlu tutumundan duyulan memnuniyetin yanı sıra, sürecin olumlu sonuçlanmasına yönelik beklenti ifade edildi. ABD'den tedarik edilecek 100 Boeing yolcu uçağının da Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güzel bir örneği olduğu belirtildi.