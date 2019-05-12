Bakan Akar ve Komutanlar Genç Kartallar Haftası’nda Harbiyelilerle iftar yaptı

Hava Harp Okulu öğrencileri ile yemekhanede iftar yapan Bakan Akar, sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin civarında yaşanan önemli değişikliklere, bölgede yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalara dikkati çekti. Yaşananları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne tehdit oluşturan terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Genç Kartallar Haftası" etkinliklerine katılmak üzere geldiği Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda, Rektör Erhan Afyoncu, Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Gür ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Tören mangasını selamladıktan sonra etkinliğin düzenlendiği alana geçen Bakan Akar, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükayüz ile Solotürk’ün gösteri uçuşunu izledi. Gösterinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Akar, onlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi. Bakan Akar, daha sonra Harbiyelilerle iftarda bir araya geldi.

"Terörle mücadelede ciddi başarılar elde edildi ve mücadele büyük bir başarıyla devam ediyor" diyen Bakan Akar, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde de Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlikelere yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında kazanan başarıları anımsatan Bakan Akar, TSK’nın gece-gündüz, dağ-bayır demeden verilen görevi en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiğini vurguladı. Bakan Akar, "Mücadelemiz yurt içi ve dışında devam ediyor. Faaliyetlerimizde esas olan ülkemizin birliği, bütünlüğü, beraberliği halkımızın, milletimizin güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik ve bağımsızlığı. Bu maksat doğrultusunda hepimiz çalışıyoruz" dedi.

Bakan Akar, TSK’nın FETÖ’den temizlendikçe etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir şekilde gücü azalmış değil. TSK eskisinden daha güçlü ve daha kuvvetli bir şekilde kendisine verilen görevleri yapma azim ve kararlılığında vazifesini yerine getiriyor" ifadesini kullandı. Türkiye’nin masum ve mazlumların hak ve hukukunu korumak için de hem sahada hem de masada elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Bakan Akar, "TSK ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda milletinin emrinin görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Gelecekte ülke semalarının koruyucuları olacak Harbiyelilere çok çalışmaları ve göreve tam hazır olarak kıta görevine gitmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Akar, "Kısa süre sonra semalarımız güvenliğimiz sizden sorulacak, ona göre kendinizi hazırlamanız lazım" şeklinde konuştu.