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Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile KKTC'ye geldi. Akar, "Kıbrıs Türkünün haklarının gasp edilmesine izin vermeyiz. Kıbrıs sorununun barışçıl yolla çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet zirvesinin katıldığı törenle açıldı.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erenköy Direnişi Törenleri'ne katılmak, çeşitli ziyaretler, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

Akar ve komutanlar, ilk olarak yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılış törenine katılmak üzere Gemikonağı bölgesine geçti. Alana gelişlerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve komutanların yanı sıra törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, parti temsilcileri ile Topel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yerini almasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı yapılırken, Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. Anıt hakkında verilen bilginin ardından Kurmay Pilot Üsteğmen İbrahim Kutay, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okundu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların geçiş yaptığı tören, anıtın açılışıyla devam etti. Anıtın gezilmesinin ardından protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

Törenin sonunda bazı vatandaşlar, Bakan Akar ve komutanların yanına gelerek onları görmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

AKAR'DAN KIBRIS MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs Türkünün haklarının gasp edilmesine izin vermeyiz. Kıbrıs sorununun barışçıl yolla çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

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