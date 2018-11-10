Bakan Akar ve komutanlar, patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral. Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte, Hakkari’deki patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
Görüntü dökümü
- İNCELEMELERDEN FOTOĞRAFLAR
HAKKARİ (DHA)
Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün...
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum