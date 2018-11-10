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Bakan Akar ve komutanlar, patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral. Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte, Hakkari’deki patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

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