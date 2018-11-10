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Bakan Akar ve komutanlar, patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte, Hakkari’deki patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve komutanlar, patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde

HAKKARİ, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte, Hakkari’deki patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAF

Bakan Akar ve komutanlar, patlamanın meydana geldiği üs bölgesindeBakan Akar ve komutanlar, patlamanın meydana geldiği üs bölgesindeBakan Akar ve komutanlar, patlamanın meydana geldiği üs bölgesinde

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