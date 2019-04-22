Bakan Akar ve komutanlar, şehit çocuklarıyla buluştu

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit çocuklarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu şehit çocuklarıyla buluştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleşen buluşmada, 30 çocuk yer aldı. Bakan Akar ve şehit çocuklarının buluşmasında keyifli anların yanısıra hüzünlü dakikalar da yaşandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar ve komutanlar, onlarla tek tek sohbet etti. Bu sırada bazı çocuklar toplantı masasının üzerine çıkarak Bakan Akar ve komutanlarla konuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Bakan Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletinin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Bakan Akar, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında" dedi.

ŞEHİT OĞLUNUN CÜMLELERİ DUYGULANDIRDI

Bakan Akar'ın, "Ülkemizin, milletimizin sevdiği, saydığı, yüreklerinde taşıdığı, hatıralarını daima saygıyla andığı şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bizlerin baştacıdır, milletimizin kalbindedir" ifadelerini kullanmasının ardından 6 yaşındaki şehit oğlu Taha Burak Çakır'ın "Mesela benim babam" sözleri, salondakileri duygulandırdı. Bakan Akar da küçük Taha Burak'a dönerek, "Evet. Onları biz çok seviyoruz. Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız" diye konuştu.

Çocukların ziyaret sırasında yaptığı resimleri tek tek inceleyen Bakan Akar ve komutanlar, çocuklardan derslerine çok çalışmaları, bilgisayar oyunları başında çok zaman geçirmemeleri tavsiyesinde bulundu.Konuşmalar sırasında şehit çocukları da Bakan Akar'a çizdikleri resimleri gösterdi. Aile resmi çizen bir şehit çocuğunun resimde babasına da yer vermesi duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Akar ve komutanlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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