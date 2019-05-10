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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi. Bakan Akar ve komutanlar havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ile komutanlar, Hatay Valiliğini de ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalamasının ardından Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Vali Doğan ile görüştü.

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