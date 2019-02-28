Bakan Akar ve komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akar ve komutanlar, Şentop'a yeni görevinde başarı diledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı.

