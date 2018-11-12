Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamada herhangi bir dış etkinin söz konusu olmadığını belirterek, "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerler ile terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar, odalarına tek tek giderek yaralılarla sohbet etti ve ailelerle görüştü.

Akar, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların durumlarının her geçen gün iyiye gittiğini bildirdi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesi için yoğun gayret gösteren sağlık görevlilerine teşekkür eden Bakan Akar, "Kazanın ardından yaralıların bir kısmı buraya sevk edildi, diğerlerinin de şu anda Yüksekova'da, Van'da ve Hakkari'de tedavileri sürmektedir. Onların da büyük bölümünün birkaç gün içinde taburcu edileceğini öğrendik." diye konuştu.