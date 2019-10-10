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Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik Barış Pınarı Harekatı dün başladı.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

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AKAR VE KOMUTANLARIN 'BARIŞ PINARI' MESAİSİ

Hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla başlayan Barış Pınarı'nda saat 22.00 itibarıyla kara harekatı safhasına geçildi. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden harekatı sevk ve idare eden Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti.

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HAREKATI ANBEAN TAKİP ETTİ

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı TSK

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