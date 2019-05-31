KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Türk Hava Kuvvetlerinin 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "uçan kale" olarak adlandırılan A400 M ile yapılan uçuşa katıldı.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar,

Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geçti.

Burada tören mangasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra A400 M uçağı hangarındaki tören alanına geldi.

Törenin ardından Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla A400 M uçağı ile yapılan uçuşa katıldı.