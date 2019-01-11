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Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa’da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)

ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa’da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
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Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)

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