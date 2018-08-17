Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da

Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.
Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova'da bir araya gelen Şoygu, Akar ve Fidan, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konuları, Suriye'deki insani durumu ve ikili işbirliğini ele aldı.
"Sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusunda özel önem verildi" denen açıklamada, Şoygu ve Akar'ın iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğini istişare ettiğinin altını çizildi.
'YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU'
Rusya Savunma Bakanlığı, iki bakan arasındaki görüşmenin yapıcı bir havada geçtiğini de vurguladı.
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