HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar ve Şoygu arasında kritik görüşme

Bakan Akar ve Şoygu arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı başta olmak üzere gündemdeki konular ele alındı.

Bakan Akar ve Şoygu arasında kritik görüşme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi.

Akar tarafından görüşmede ayrıca, Türkiye'nin İdlib'de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği, masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK'nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği belirtildi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Adnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Olağanüstü bir cinsel güce sahibimAdnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Olağanüstü bir cinsel güce sahibim
Koruyucu aile nasıl olunurKoruyucu aile nasıl olunur
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Tarabya'da 'pes' dedirten görüntü! İdrarlarını pet şişelere yapıp bırakıyorlar
İdrarlarını pet şişelere yapıp bakın ne yaptılar
Adnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Olağanüstü bir cinsel güce sahibim
Adnan Oktar'dan çarpıcı açıklamalar: Olağanüstü bir cinsel güce sahibim
Ambulans helikopter Afyonkarahisar’da karayoluna indi
Yolun ortasına helikopter indi
Sahte alkol ölümleri artıyor! İzmir, Mersin, İstanbul ve Kırıkkale'den kötü haberler geldi
Sahte alkol ölümleri artıyor!
'Teşkilatın numarasını verin' diyen kuryenin 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi
'Teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olmuştu! O kurye ile ilgili yeni gelişme
Hatay'daki yangında herkesin konuştuğu baba yaşadığı korku dolu anları anlattı
Yaşadığı korku dolu anları anlattı: Eşim ‘burayı da yaktılar’ diye bağırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.