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Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınır hattında bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, geceyi hudut hattında geçirdi. Sabah sınır hattında görevli komandolarla bayramlaşan Akar, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüştü, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınır hattında bayram

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından geceyi hudut hattında geçirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla sabah koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalarak bayramlaşan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib ve Afrin’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi’ne geçti.

Burada görevli personelin de bayramını kutlayan Akar, hudut hattının güvenliği için görev yapan, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar’ın talimatlarının ardından birlik komutanları, “Moral ve motivasyonumuz son derece yüksek.” ifadelerini kullandı.

Hudutlarda, teröristin peşinde, operasyonel koşullarda bayram yapmanın herkese nasip olmayacağını ifade eden Akar, “Silahlı Kuvvetler bir bütün halinde bir taraftan terörle diğer taraftan da koronavirüs ile mücadele ediyor. Yoğun günlerden, zor görevlerden geçiyoruz. Vatanımızın, milletimizin güvenliği için bugüne kadar bize verilen görevleri başarıyla yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için her zamankinden daha çok çalışıp tarihten ders almamız lazım." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Akar, konuşmasını zor arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan tüm personelin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak tamamladı.

AA

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