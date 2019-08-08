Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herhangi bir şekilde bizim müzakere konusunda bir dayatmamız da dışlamamız da yok fakat 'yeni bir müzakere başlatıyoruz, yeni bir çalışma yapıyoruz' deyip de sonuçları olmayan birtakım süreçlerin de hiçbir tarafa yararı olmadığını değerlendiriyoruz. Sonuç odaklı çalışmaların gerçekten ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Akar, KKTC’deki temasları kapsamında beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'la bir araya geldi.

Başbakanlıktaki görüşmede konuşan Bakan Akar, gösterilen ev sahipliği için teşekkür etti, özel ve anlamlı bir günde KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ada'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Türkiye, garantör bir ülke. Dolayısıyla burada bizim garantörlük hakkımız ve sorumluluklarımız var. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Garantörlüğe bağlı olarak kader birliği yaptığımız ve milli davamız olan Kuzey Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği bizim için vazgeçilmez bir husus. Bu konu üzerinde bize düşen ne varsa hem siyasi, diplomasi alanında hem de TSK olarak bunların hepsini eksiksiz, aksaksız yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bizim müzakere konusunda bir dayatmamız da dışlamamız da yok fakat 'yeni bir müzakere başlatıyoruz, yeni bir çalışma yapıyoruz' deyip de sonuçları olmayan birtakım süreçlerin de hiçbir tarafa yararı olmadığını değerlendiriyoruz. Sonuç odaklı çalışmaların gerçekten ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz.