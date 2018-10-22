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Bakan Akar, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezuelalı mevkidaşı Vladimir Padrino'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından ikili görüşmelere geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

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Bakan Akar, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

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