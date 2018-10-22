Bakan Akar, Venezüellalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüellalı mevkidaşı Vladimir Padrino'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından ikili görüşmelere geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
-Karşılama töreninden görüntüler
-Bakan Akar ve Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino detay
Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı
İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak
Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı
Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı
MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum