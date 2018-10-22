HABER

Bakan Akar, Venezüellalı mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüellalı mevkidaşı Vladimir Padrino'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından ikili görüşmelere geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Karşılama töreninden görüntüler

-Bakan Akar ve Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino detay

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

PARTNERBöyle av yöntemi görülmedi!Böyle av yöntemi görülmedi!
Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)
Köylüler Karabük'e bağlanmak için referanduma gittiKöylüler Karabük'e bağlanmak için referanduma gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

Konsolosluk çalışanının ifadeleri ortaya çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Andımız' açıklaması

Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

Adana'da çocuklarını öldüren anneyle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da veznedarların kabusu olan çete çökertildi! Binlerce liralık vurgun...

İstanbul'da veznedarların kabusu olan çete çökertildi! Binlerce liralık vurgun...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.