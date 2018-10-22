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Bakan Akar, Venezüellalı mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezüellalı mevkidaşı Vladimir Padrino'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından ikili görüşmelere geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi. Görüntü Dökümü: -Karşılama töreninden görüntüler -Bakan Akar ve Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino detay Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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