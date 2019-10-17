Bakan Akar: "Yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar."

Bakan Akar: "Yalan haberlerle Silahl\u0131 Kuvvetlerimizin sahada g\u00f6sterdi\u011fi hassasiyet ve ba\u015far\u0131y\u0131 g\u00f6lgelemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar."PARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl: \u201cHalkbank\u2019la ilgili a\u00e7\u0131lan davan\u0131n hukuki olmaktan ziyade siyasi oldu\u011fu a\u00e7\u0131kt\u0131r\u201dHayat\u0131n\u0131 kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz i\u00e7in Kad\u0131k\u00f6y\u2019de t\u00f6ren d\u00fczenlendi