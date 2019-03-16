HABER

Bakan Akar: Yeni askerlik sistemi gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi.

Bakan Akar: Yeni askerlik sistemi gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecektir

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yeni askerlik sistemi şeması paylaşılarak, Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına yer verildi. Bakan Akar mesajında, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
"Demokrasi için mücadele ediyoruz""Demokrasi için mücadele ediyoruz"
Mevlüt Uysal Yeni Zelanda’daki terör saldırısını lanetlediMevlüt Uysal Yeni Zelanda’daki terör saldırısını lanetledi

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.