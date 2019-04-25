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Bakan Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 20:28 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile sivil memurlarla bir araya geldi.
Sivil memurların katkılarının herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirten Bakan Akar, "Bir taraftan bize verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan da bu görevlerin ifasına çalışan sivil, asker tüm arkadaşlarımızın refahı için çalışmak bizim asli görevimizdir" diye konuştu.
Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivili, askeri, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirten Bakan Akar, Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini, bölgesinde ciddi risk ve tehlikelerin olduğunu vurguladı. Bakan Akar, bu risk ve tehlikelere karşı ülke ve milleti korumak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirterek, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Bir taraftan PKK/YPG, diğer taraftan DEAŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı Silahlı Kuvvetlerimiz sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda yerine getirmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.
“Etrafımızdaki belirsizliklerin doğurduğu tehdit ve tehlikelere karşı her an harekata hazır olmamız lazım” diyen Bakan Akar, buna göre eğitimlerin yapılmasının, silah ve araç, gereç tedarikinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda TSK’nın yoğun mesai içinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, sivil memurların özlük haklarında yapılan iyileştirilmelere ilişkin de bilgi verdi.
Sivil memurlar ise düzenlenen etkinlik için teşekkür ederek, ilk defa böyle bir programın düzenlendiğini ifade ettiler. Taleplerini de anlatan sivil memurlar yapılan çalışmalar için de teşekkür etti.

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