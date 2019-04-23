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Bakan Akar: “Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 23:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin yakın zamanda Meclis’e geleceğini belirtti. Akar, “Çalışmalarımız tamamlanmak üzere, kısa süre kaldı. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız” dedi.
Gelen soru üzerine F-35 projesinde şu ana kadar kilitlenme olmadığını da belirten Akar, “Orada dört pilotumuz var. Fiilen uçuyor. İki pilotumuz uçuş eğitimine hazırlık yapıyor” dedi.
Bakan Akar, 40’a yakın teknik personelin de teknik konularla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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