Bakan Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda Münbiç’te, Fırat’ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Millî Günü törenlerine katılmak üzere gittiği Doha’da bulunan Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetimler gerçekleştirdi. Ziyaretle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklama yapıldı. Kışlada törenle karşılanan Akar, personele hitap etti. Akar, "İnşallah yakın bir zamanda ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli, kararlıyız, elimizden gelen gayret neyse bunu yapacağız" dedi.

'ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ VE FIRAT’IN DOĞUSU VAR'

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının başarıyla düzenlendiğinin altını çizen Akar, "İdlib’te barış ve huzurun sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri, teşkil edilen 12 gözlem noktasında barış ve huzurun gözlemcisi oldu ve şu anda da bu görevini sürdürmekte" diye konuştu. TSK'nın operasyonlarını uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun gerçekleştirdiğine dikkat çeken Akar, şöyle devam etti:

"Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları bu konuda hiçbir ülkenin göstermediği dikkati, hem faaliyetlerin planlanmasında hem de icrasında göstermiştir. Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat’ın doğusu var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Olayları yakinen takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin harekâtla, istihbaratla görevli birimleri, kuruluşları elinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar, vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyorlar. Şu anda Münbiç’te, Fırat’ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

'SİNCAR ASLA İKİNCİ BİR KANDİL OLMAYACAK'

Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Karacak bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini hatırlatan Akar, "Orada hiçbir şekilde sivillere zarar verilmemesi konusu yine gündemdeydi ve bununla ilgili her türlü tedbir alındı ve çok şükür herhangi bir sivile, masum insana zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı. Irak kuzeyinde bulunan terörist unsurların sürekli takip ediliyor. Bunların sona ermesi için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve göstereceğimizi, bu konuda Irak Devleti’nin, Irak Silahlı Kuvvetleri’nin de bizlerle işbirliği yapmasının önemli olduğunu her fırsatta muhataplarımıza aktardık, aktarmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da herkesin bilmesi gereken diğer bir husus, Sincar asla ikinci bir Kandil olmayacak. Bu konuda elimizden gelen neyse bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz, buna asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"HİÇBİR OLDU BİTTİYE MÜSAADE ETMEYİZ"

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan hakların korunması çalışmalarının devam ettiğini belirten Akar, "Burada ülkemizin ve milletimizin haklarından taviz vermemiz asla söz konusu değildir, olamaz. Ülkemizin ve milletimizin haklarının korunması için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, KKTC’nin ‘evet’ demediği, içinde olmadığı hiçbir çözümün de yaşama şansının olmadığını herkese ilan ettik, söylemeye devam ediyoruz" dedi.