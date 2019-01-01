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Bakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 13:09 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Kilis'teki Müterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nı denetledi.

Bakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Kilis'teki Müterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nı denetledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında, Bakan Akar'ın yılın son gecesi gerçekleştirdiği denetlemelere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, yılın son gecesinde Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetlemelerde bulundu, Mehmetçikle bir araya geldi" denilerek, fotoğraflar paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırındaBakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırındaBakan Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında

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