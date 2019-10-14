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Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi. Akar, "YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Dün Rakka'daki bazı görgü tanıkları, YPG'lilerin, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmalarını sağladıkları öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı

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