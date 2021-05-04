Bakan Akar: Yunanistan'ın girişimleri beyhude çaba

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya ile deniz yetki anlaşması dâhilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız" dedi.

Bakan Akar ayrıca, "Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi" açıklamasında bulundu.

DHA

