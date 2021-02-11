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Bakan Akar: "Yunanistan’ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."
Bakan Akar: "Yunanistan’ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."
11.02.2021 14:19 |
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Bakan Akar: "Yunanistan’ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."
Bakan Akar: "Yunanistan’ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."