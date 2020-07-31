Bakan Akar: Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Bakan Akar a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda "Bu ve benzeri toplant\u0131larla sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z bu y\u00f6nde s\u00fcr\u00fcyor." ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Pandemi sonras\u0131 yeni d\u00fcnyada dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm h\u0131z kazand\u0131\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, \u015e\u0131rnak\u2019taALS nedir? ALS hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, neden olur?