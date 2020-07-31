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  4. Bakan Akar: Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Bakan Akar: Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 08:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz." dedi.

Bakan Akar: Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Bakan Akar açıklamasının devamında "Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor." ifadelerini kullandı.

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