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Bakan Akar’dan 18 Mat Şehitler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensupları, şehitlerimizden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensupları, şehitlerimizden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Akar, “Bugün, kutsal vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, aynı zamanda Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale Zaferi, sonuçları itibariyle tarihin akışına ve her şeyden önemlisi Türk milletinin geleceğine damga vuran çok önemli bir başarıdır. Asil milletimizin iki asırdır devam eden makus talihini değiştiren bu zafer, azmin ve imanın sembolüdür. Atatürk’ün emriyle ölüme tereddütsüz koşan kahramanların yazdığı bu destan, tarihe altın harflerle yazılmış; milletimize, geleceğini inşa etme iradesi ve öz güveni kazandırmıştır. Çanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Milletimiz, bin yıldır yaşadığı bu coğrafyada var olmanın bedelini, Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’ten başlayıp bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiği Büyük Taarruz’a kadar şehitlerinin ve gazilerinin kanıyla ödemiştir. ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda’ dizesinde de ifade edildiği gibi kutsal vatan topraklarının her sathı aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmıştır. Bunun yanı sıra asil milletimizin birçok evladı da sadece vatan topraklarında değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış, huzur ve istikrarı sağlarken şehadet mertebesine ulaşmıştır. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışını benimseyen asil Türk milleti ve TSK’nın kahraman mensupları, yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarına yaraşır şekilde milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Bugün terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direnişte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda sergilenen fedakarlık ve kahramanlıklar, bu ruh yüceliğinin en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.
“Aziz şehitlerimiz, sizler, en kıymetli varlığınız olan hayatlarınızı, gözünüzü kırpmadan milli, manevi ve mesleki değerlerimiz uğruna feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz. Bugün, cennet vatanımızda milletçe başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı önce Allah’a, sonra sizlere borçluyuz. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla gösterdiğiniz cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklar asla unutulmayacaktır. Vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembolü olan sizler; milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız” diyen Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, siz şehitlerimizden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Gözünüz arkada kalmasın. Kanınız yerde bırakılmadı, bırakılmayacak; sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Vatan size minnettardır. Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz zorlu mücadelede yitirdiğimiz kahraman silah arkadaşlarımızı, jandarma, emniyet mensupları ve güvenlik korucularımızı, 15 Temmuz şehitlerimiz dahil tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine, şu anda karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde yüksek bir vazife bilinciyle görevlerini ifa eden değerli silah arkadaşlarıma ve onların kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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