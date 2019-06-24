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Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Akar, İYİ Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından Akar'ı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı.

Türkkan, burada yaptığı açıklamada, Akşener ve Akar görüşmesinde S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, "Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'e Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı'na iletti." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
F-35 Hulusi Akar İYİ parti Meral Akşener Milli Savunma Bakanlığı S-400

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