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Bakan Akar’dan astsubaylara müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) temsilcileri ve muvazzaf astsubaylarla bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin subayı, astsubayı, uzman erbaşı ve kuvvet komutanlıklarıyla bir bütün olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Subay ve astsubay et ve tırnak gibidir, ayrım yapılması imkansızdır. Gece gündüz, kıtada, operasyonlarda tüm görevlerde beraberler. Astsubaylarımızın bir eli karargahta bir eli erbaş ve erlerdedir. Astsubaylarımızın teknik, idari, komuta konusundaki rolleri yadsınamaz, hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Herkes astsubaylarımızın öneminin ve değerinin farkında, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Subay ve astsubayların kişisel gelişimlerine değinen ve bu konudaki çalışmaların önemli olduğuna dikkat çeken Akar, "Astsubaylarımızın özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Statü geçiş kontenjanlarında astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Ayrıca muvazzaflardan özel ihtisas sahibi astsubaylara ilave değişik rakamlar verildi. Gelen talepler arasında rütbe yaş haddinin 55’ten 60’a çıkarılması var. Bir diğer konu ise derece ve kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Gazi astsubaylarımızdan 40 yaşını doldurmayanlara statü geçişleri için ilave hak verildi. Ayrıca sadece emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 7 gün 24 saat fedakarca görev yaptığını söyleyen Akar, buradaki amaçlarının ise milletin sevgi ve saygısını kazanmak olduğunu, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmaların yapıldığını kaydetti.
Uzman çavuş aylıklarına 400 lira net ilave yapıldığını, yaş sınırının ise 45’ten 52’ye çıkarıldığını hatırlatan Akar, şunları ifade etti:
"Uzman çavuşlarımızın ek göstergelerinde artış yapıldı, derece ve kademe işlemlerinde gelişme sağlandı.10 yılını bitirmemiş olanlardan astsubaylığa geçişte sorun vardı. O da ortadan kaldırıldı. Zati tabanca verilmesi talepleri vardı. O konuda da düzenleme yapıldı. Lojmanlardan yararlanma konusundaki oranı da onların lehine artırdık. Sözleşme sürelerinde yaşanan sıkıntıları da çalışıyoruz. Uzmanlarımıza orduevi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Ankara ve İzmir’de bir İstanbul’da ise iki tane olmak üzere uzmanlarımıza orduevi yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. İlk olarak Ankara’dan başladık. Çalışmalarımız sürüyor."
Etiler Orduevindeki yemeğe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

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