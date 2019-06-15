Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçiklerimizi büyük fedakarlıklarla yetiştiren ve daima onlara örnek olan kıymetli babalara saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Akar, yarınki Babalar Günü öncesinde mesaj yayımladı.

Güçlü aile yapısının korunmasında, genç nesillerin güvenle yetişmesinde ve sağlıklı bir toplum olarak geleceğe emin adımlarla ilerlenmesinde babaların önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Akar, maddi ve manevi bütün imkanlarını çocuklarına seferber ederek tecrübesiyle onların hayatında daima yol gösterici ve rol-model olan, iyi ve kötü günlerinde evlatlarının yanında bulunan babaların, tıpkı anneler gibi karşılıksız sevginin ve fedakarlığın timsali olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Akar, bu anlamlı gün vesilesiyle, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletin huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçikleri büyük fedakarlıklarla yetiştiren ve daima onlara örnek olan kıymetli babalara saygı ve şükranlarını sunarak, mesajında şunları kaydetti: