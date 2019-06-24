HABER

Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Akar ile Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Sultangazi’de caddeler yenilenerek modern görünüme kavuşacakSultangazi’de caddeler yenilenerek modern görünüme kavuşacak
Enis Fosforoğlu için Moda Camii'nde tören düzenlendiEnis Fosforoğlu için Moda Camii'nde tören düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim etkisiz hale getiridli

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! 4 kritik isim...

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!

Palu ailesi davasında ilginç ifade: Bize Meryem'in gerçek değil cin olduğunu söyledi

'Bize Meryem'in gerçek aslında cin olduğunu söyledi'

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

Eski başyaver Ali Yazıcı hakkında flaş karar

Son dakika! Mersin'de tren, minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Tren, minibüse çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.